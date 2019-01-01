Уголовный кодекс РФ с комментариями и изменениями 2019-2020 года
Уголовный кодекс РФ представляет собой высший законодательный акт, который регламентирует меру ответственности за девиантное поведение субъектов. Современный УК РФ был принят в мае 1996 года действующим на тот момент государственным органом.
Особенная часть включает в себя шесть разделов, в которых подробно трактуются причины возникновения уголовной ответственности, а также признаки состава совершенного преступления. В Конституции РФ прописаны принципы равенства всех граждан перед нотой закона, гуманизма и справедливости. В современном мире формируется множество новых движений. С целью их регулирования создаются дополнительные главы. За последнее время принят рад поправок, которые касаются экологических преступлений, противоправных действий, направленных против безопасности и мира людей, также главы, регулирующие область компьютерных данных.
Общая часть состоит из двух основных частей, которые подробно описывают положения УК РФ 2019-2020 года, а также основополагающие принципы. Рассматриваются пределы действия уголовного права в пространстве либо во времени, поясняется понятие вины, ее формы и разновидности. В данной части также регламентируется ответственность несовершеннолетних.
Ежедневно общественно-политическая жизнь в стране безусловно меняется. В связи с этим и Уголовный кодекс Российской Федерации регулярно подвергается изменениям. В старой версии кодекса делался упор на позиции коммунистической партии и роли государственной власти. Новая редакция предусматривает выделение основополагающей роли личностных прав граждан, их интересов, а также предупреждение самих преступлений. Главенствующим документом, который закрепляет базовые законодательные принципы в нашей стране является Конституция. Приоритеты уголовно-правовой ответственности представлены в статьей 2 Конституции. Данный законодательный акт имеет высшую юридическую силу.
К другой положительной стороне новой редакции Уголовного кодекса РФ относятся изменения, связанные с описанием деяний, которые расширяют диапазон санкций некоторых статей. Данный факт благоприятно влияет на правильное определение наказания судами, в том числе на предмет смягчающих или вовсе отменяющих наказаний и изменение оценки определенной группы свершенных деяний.
Представителям юридических профессий стоит быть в курсе актуальных изменений и доработок, касающихся уголовного права в России. Простым гражданам не обязательно владеть всеми тонкостями уголовного законодательства, но основные моменты желательно знать. К примеру, знать какие бывают виды преступлений и какая за них предусмотрена ответственность. Как показывает практика, правовая неграмотность губительна для любого человека, поэтому дополнительная осведомленность в данной области может пригодится в жизни, особенно когда речь заходит о безопасности и свободе личности.
- Общая часть
- Раздел 1. Уголовный закон
- Глава 1. Задачи и принципы уголовного кодекса Российской Федерации
- Статья 1 УК РФ. Уголовное законодательство Российской Федерации
- Статья 2 УК РФ. Задачи уголовного кодекса Российской Федерации
- Статья 3 УК РФ. Принцип законности
- Статья 4 УК РФ. Принцип равенства граждан перед законом
- Статья 5 УК РФ. Принцип вины
- Статья 6 УК РФ. Принцип справедливости
- Статья 7 УК РФ. Принцип гуманизма
- Статья 8 УК РФ. Основание уголовной ответственности
- Глава 2. Действие уголовного закона во времени и в пространстве
- Статья 9 УК РФ. Действие уголовного закона во времени
- Статья 10 УК РФ. Обратная сила уголовного закона
- Статья 11 УК РФ. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на территории Российской Федерации
- Статья 12 УК РФ. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации
- Статья 13 УК РФ. Выдача лиц, совершивших преступление
- Раздел 2. Преступление
- Глава 3. Понятие преступления и виды преступлений
- Глава 4. Лица, подлежащие уголовной ответственности
- Статья 19 УК РФ. Общие условия уголовной ответственности
- Статья 20 УК РФ. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность
- Статья 21 УК РФ. Невменяемость
- Статья 22 УК РФ. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости
- Статья 23 УК РФ. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения
- Глава 5. Вина
- Глава 6. Неоконченное преступление
- Глава 7. Соучастие в преступлении
- Статья 32 УК РФ. Понятие соучастия в преступлении
- Статья 33 УК РФ. Виды соучастников преступления
- Статья 34 УК РФ. Ответственность соучастников преступления
- Статья 35 УК РФ. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)
- Статья 36 УК РФ. Эксцесс исполнителя преступления
- Глава 8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
- Раздел 3. Наказание
- Глава 9. Понятие и цели наказания. Виды наказаний
- Статья 43 УК РФ. Понятие и цели наказания
- Статья 44 УК РФ. Виды наказаний
- Статья 45 УК РФ. Основные и дополнительные виды наказаний
- Статья 46 УК РФ. Штраф
- Статья 47 УК РФ. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
- Статья 48 УК РФ. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград
- Статья 49 УК РФ. Обязательные работы
- Статья 50 УК РФ. Исправительные работы
- Статья 51 УК РФ. Ограничение по военной службе
- Статья 52 УК РФ. Утратила силу
- Статья 53 УК РФ. Ограничение свободы
- Статья 53.1 УК РФ. Принудительные работы
- Статья 54 УК РФ. Арест
- Статья 55 УК РФ. Содержание в дисциплинарной воинской части
- Статья 56 УК РФ. Лишение свободы на определенный срок
- Статья 57 УК РФ. Пожизненное лишение свободы
- Статья 58 УК РФ. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения
- Статья 59 УК РФ. Смертная казнь
- Глава 10. Назначение наказания
- Статья 60 УК РФ. Общие начала назначения наказания
- Статья 61 УК РФ. Обстоятельства, смягчающие наказание
- Статья 62 УК РФ. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств
- Статья 63 УК РФ. Обстоятельства, отягчающие наказание
- Статья 63.1 УК РФ. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве
- Статья 64 УК РФ. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление
- Статья 65 УК РФ. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении
- Статья 66 УК РФ. Назначение наказания за неоконченное преступление
- Статья 67 УК РФ. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии
- Статья 68 УК РФ. Назначение наказания при рецидиве преступлений
- Статья 69 УК РФ. Назначение наказания по совокупности преступлений
- Статья 70 УК РФ. Назначение наказания по совокупности приговоров
- Статья 71 УК РФ. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний
- Статья 72 УК РФ. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания
- Статья 72.1 УК РФ. Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией
- Статья 73 УК РФ. Условное осуждение
- Статья 74 УК РФ. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока
- Раздел 4. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания
- Глава 11. Освобождение от уголовной ответственности
- Статья 75 УК РФ. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
- Статья 76 УК РФ. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим
- Статья 76.1 УК РФ. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности
- Статья 76.2 УК РФ. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа
- Статья 77 УК РФ. Утратила силу
- Статья 78 УК РФ. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности
- Глава 12. Освобождение от наказания
- Статья 79 УК РФ. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
- Статья 80 УК РФ. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания
- Статья 80.1 УК РФ. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки
- Статья 81 УК РФ. Освобождение от наказания в связи с болезнью
- Статья 82 УК РФ. Отсрочка отбывания наказания
- Статья 82.1 УК РФ. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией
- Статья 83 УК РФ. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда
- Глава 13. Амнистия. Помилование. Судимость
- Раздел 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних
- Глава 14. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
- Статья 87 УК РФ. Уголовная ответственность несовершеннолетних
- Статья 88 УК РФ. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним
- Статья 89 УК РФ. Назначение наказания несовершеннолетнему
- Статья 90 УК РФ. Применение принудительных мер воспитательного воздействия
- Статья 91 УК РФ. Содержание принудительных мер воспитательного воздействия
- Статья 92 УК РФ. Освобождение от наказания несовершеннолетних
- Статья 93 УК РФ. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
- Статья 94 УК РФ. Сроки давности
- Статья 95 УК РФ. Сроки погашения судимости
- Статья 96 УК РФ. Применение положений настоящей главы к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет
- Раздел 6. Иные меры уголовно-правового характера
- Глава 15. Принудительные меры медицинского характера
- Статья 97 УК РФ. Основания применения принудительных мер медицинского характера
- Статья 98 УК РФ. Цели применения принудительных мер медицинского характера
- Статья 99 УК РФ. Виды принудительных мер медицинского характера
- Статья 100 УК РФ. Принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях
- Статья 101 УК РФ. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре
- Статья 102 УК РФ. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера
- Статья 103 УК РФ. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера
- Статья 104 УК РФ. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания
- Глава 15.1. Конфискация имущества
- Глава 15.2. Судебный штраф
- Особенная часть
- Раздел 7. Преступления против личности
- Глава 16. Преступления против жизни и здоровья
- Статья 105 УК РФ. Убийство
- Статья 106 УК РФ. Убийство матерью новорожденного ребенка
- Статья 107 УК РФ. Убийство, совершенное в состоянии аффекта
- Статья 108 УК РФ. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление
- Статья 109 УК РФ. Причинение смерти по неосторожности
- Статья 110 УК РФ. Доведение до самоубийства
- Статья 110.1 УК РФ. Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства
- Статья 110.2 УК РФ. Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства
- Статья 111 УК РФ. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
- Статья 112 УК РФ. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
- Статья 113 УК РФ. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта
- Статья 114 УК РФ. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление
- Статья 115 УК РФ. Умышленное причинение легкого вреда здоровью
- Статья 116 УК РФ. Побои
- Статья 116.1 УК РФ. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию
- Статья 117 УК РФ. Истязание
- Статья 118 УК РФ. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
- Статья 119 УК РФ. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
- Статья 120 УК РФ. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации
- Статья 121 УК РФ. Заражение венерической болезнью
- Статья 122 УК РФ. Заражение вич-инфекцией
- Статья 123 УК РФ. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности
- Статья 124 УК РФ. Неоказание помощи больному
- Статья 125 УК РФ. Оставление в опасности
- Глава 17. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
- Статья 126 УК РФ. Похищение человека
- Статья 127 УК РФ. Незаконное лишение свободы
- Статья 127.1 УК РФ. Торговля людьми
- Статья 127.2 УК РФ. Использование рабского труда
- Статья 128 УК РФ. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях
- Статья 128.1 УК РФ. Клевета
- Статья 129 УК РФ. Утратила силу
- Статья 130 УК РФ. Утратила силу
- Глава 18. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
- Статья 131 УК РФ. Изнасилование
- Статья 132 УК РФ. Насильственные действия сексуального характера
- Статья 133 УК РФ. Понуждение к действиям сексуального характера
- Статья 134 УК РФ. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста
- Статья 135 УК РФ. Развратные действия
- Глава 19. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
- Статья 136 УК РФ. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина
- Статья 137 УК РФ. Нарушение неприкосновенности частной жизни
- Статья 138 УК РФ. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений
- Статья 138.1 УК РФ. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации
- Статья 139 УК РФ. Нарушение неприкосновенности жилища
- Статья 140 УК РФ. Отказ в предоставлении гражданину информации
- Статья 141 УК РФ. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий
- Статья 141.1 УК РФ. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума
- Статья 142 УК РФ. Фальсификация избирательных документов, документов референдума
- Статья 142.1 УК РФ. Фальсификация итогов голосования
- Статья 142.2 УК РФ. Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме
- Статья 143 УК РФ. Нарушение требований охраны труда
- Статья 144 УК РФ. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
- Статья 144.1 УК РФ. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста
- Статья 145 УК РФ. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет
- Статья 145.1 УК РФ. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат
- Статья 146 УК РФ. Нарушение авторских и смежных прав
- Статья 147 УК РФ. Нарушение изобретательских и патентных прав
- Статья 148 УК РФ. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий
- Статья 149 УК РФ. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них
- Глава 20. Преступления против семьи и несовершеннолетних
- Статья 150 УК РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
- Статья 151 УК РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий
- Статья 151.1 УК РФ. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции
- Статья 151.2 УК РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего
- Статья 152 УК РФ. Утратила силу
- Статья 153 УК РФ. Подмена ребенка
- Статья 154 УК РФ. Незаконное усыновление (удочерение)
- Статья 155 УК РФ. Разглашение тайны усыновления (удочерения)
- Статья 156 УК РФ. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
- Статья 157 УК РФ. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей
- Раздел 8. Преступления в сфере экономики
- Глава 21. Преступления против собственности
- Статья 158 УК РФ. Кража
- Статья 158.1 УК РФ. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию
- Статья 159 УК РФ. Мошенничество
- Статья 159.1 УК РФ. Мошенничество в сфере кредитования
- Статья 159.2 УК РФ. Мошенничество при получении выплат
- Статья 159.3 УК РФ. Мошенничество с использованием платежных карт
- Статья 159.4 УК РФ. Утратила силу
- Статья 159.5 УК РФ. Мошенничество в сфере страхования
- Статья 159.6 УК РФ. Мошенничество в сфере компьютерной информации
- Статья 160 УК РФ. Присвоение или растрата
- Статья 161 УК РФ. Грабеж
- Статья 162 УК РФ. Разбой
- Статья 163 УК РФ. Вымогательство
- Статья 164 УК РФ. Хищение предметов, имеющих особую ценность
- Статья 165 УК РФ. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
- Статья 166 УК РФ. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения
- Статья 167 УК РФ. Умышленные уничтожение или повреждение имущества
- Статья 168 УК РФ. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности
- Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности
- Статья 169 УК РФ. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
- Статья 170 УК РФ. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом
- Статья 170.1 УК РФ. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
- Статья 170.2 УК РФ. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории
- Статья 171 УК РФ. Незаконное предпринимательство
- Статья 171.1 УК РФ. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
- Статья 171.2 УК РФ. Незаконные организация и проведение азартных игр
- Статья 171.3 УК РФ. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
- Статья 171.4 УК РФ. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
- Статья 172 УК РФ. Незаконная банковская деятельность
- Статья 172.1 УК РФ. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
- Статья 172.2 УК РФ. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
- Статья 173 УК РФ. Утратила силу
- Статья 173.1 УК РФ. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
- Статья 173.2 УК РФ. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
- Статья 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
- Статья 174.1 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
- Статья 175 УК РФ. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
- Статья 176 УК РФ. Незаконное получение кредита
- Статья 177 УК РФ. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
- Статья 178 УК РФ. Ограничение конкуренции
- Статья 179 УК РФ. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
- Статья 180 УК РФ. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
- Статья 181 УК РФ. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
- Статья 182 УК РФ. Утратила силу
- Статья 183 УК РФ. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
- Статья 184 УК РФ. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса
- Статья 185 УК РФ. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
- Статья 185.1 УК РФ. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
- Статья 185.2 УК РФ. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги
- Статья 185.3 УК РФ. Манипулирование рынком
- Статья 185.4 УК РФ. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг
- Статья 185.5 УК РФ. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
- Статья 185.6 УК РФ. Неправомерное использование инсайдерской информации
- Статья 186 УК РФ. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
- Статья 187 УК РФ. Неправомерный оборот средств платежей
- Статья 188 УК РФ. Утратила силу
- Статья 189 УК РФ. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники
- Статья 190 УК РФ. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей
- Статья 191 УК РФ. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
- Статья 191.1 УК РФ. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины
- Статья 192 УК РФ. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
- Статья 193 УК РФ. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
- Статья 193.1 УК РФ. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
- Статья 194 УК РФ. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
- Статья 195 УК РФ. Неправомерные действия при банкротстве
- Статья 196 УК РФ. Преднамеренное банкротство
- Статья 197 УК РФ. Фиктивное банкротство
- Статья 198 УК РФ. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
- Статья 199 УК РФ. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
- Статья 199.1 УК РФ. Неисполнение обязанностей налогового агента
- Статья 199.2 УК РФ. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов
- Статья 199.3 УК РФ. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд
- Статья 199.4 УК РФ. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд
- Статья 200 УК РФ. Утратила силу
- Статья 200.1 УК РФ. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
- Статья 200.2 УК РФ. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий
- Статья 200.3 УК РФ. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
- Статья 200.4 УК РФ. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд
- Статья 200.5 УК РФ. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок
- Глава 23. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
- Статья 201 УК РФ. Злоупотребление полномочиями
- Статья 201.1 УК РФ. Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа
- Статья 202 УК РФ. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами
- Статья 203 УК РФ. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей
- Статья 204 УК РФ. Коммерческий подкуп
- Статья 204.1 УК РФ. Посредничество в коммерческом подкупе
- Статья 204.2 УК РФ. Мелкий коммерческий подкуп
- Раздел 9. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
- Глава 24. Преступления против общественной безопасности
- Статья 205 УК РФ. Террористический акт
- Статья 205.1 УК РФ. Содействие террористической деятельности
- Статья 205.2 УК РФ. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма
- Статья 205.3 УК РФ. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности
- Статья 205.4 УК РФ. Организация террористического сообщества и участие в нем
- Статья 205.5 УК РФ. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации
- Статья 205.6 УК РФ. Несообщение о преступлении
- Статья 206 УК РФ. Захват заложника
- Статья 207 УК РФ. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
- Статья 208 УК РФ. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем
- Статья 209 УК РФ. Бандитизм
- Статья 210 УК РФ. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)
- Статья 211 УК РФ. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава
- Статья 212 УК РФ. Массовые беспорядки
- Статья 212.1 УК РФ. Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
- Статья 213 УК РФ. Хулиганство
- Статья 214 УК РФ. Вандализм
- Статья 215 УК РФ. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики
- Статья 215.1 УК РФ. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения
- Статья 215.2 УК РФ. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения
- Статья 215.3 УК РФ. Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов
- Статья 215.4 УК РФ. Незаконное проникновение на охраняемый объект
- Статья 216 УК РФ. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ
- Статья 217 УК РФ. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах
- Статья 217.1 УК РФ. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса
- Статья 217.2 УК РФ. Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности
- Статья 218 УК РФ. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий
- Статья 219 УК РФ. Нарушение требований пожарной безопасности
- Статья 220 УК РФ. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами
- Статья 221 УК РФ. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ
- Статья 222 УК РФ. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов
- Статья 222.1 УК РФ. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств
- Статья 223 УК РФ. Незаконное изготовление оружия
- Статья 223.1 УК РФ. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств
- Статья 224 УК РФ. Небрежное хранение огнестрельного оружия
- Статья 225 УК РФ. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
- Статья 226 УК РФ. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
- Статья 226.1 УК РФ. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов
- Статья 227 УК РФ. Пиратство
- Глава 25. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
- Статья 228 УК РФ. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
- Статья 228.1 УК РФ. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
- Статья 228.2 УК РФ. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ
- Статья 228.3 УК РФ. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ
- Статья 228.4 УК РФ. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ
- Статья 229 УК РФ. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
- Статья 229.1 УК РФ. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ
- Статья 230 УК РФ. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
- Статья 230.1 УК РФ. Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте
- Статья 230.2 УК РФ. Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте
- Статья 231 УК РФ. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры
- Статья 232 УК РФ. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
- Статья 233 УК РФ. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ
- Статья 234 УК РФ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта
- Статья 234.1 УК РФ. Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ
- Статья 235 УК РФ. Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности
- Статья 235.1 УК РФ. Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий
- Статья 236 УК РФ. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил
- Статья 237 УК РФ. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей
- Статья 238 УК РФ. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
- Статья 238.1 УК РФ. Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок
- Статья 239 УК РФ. Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан
- Статья 240 УК РФ. Вовлечение в занятие проституцией
- Статья 240.1 УК РФ. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего
- Статья 241 УК РФ. Организация занятия проституцией
- Статья 242 УК РФ. Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов
- Статья 242.1 УК РФ. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних
- Статья 242.2 УК РФ. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов
- Статья 243 УК РФ. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей
- Статья 243.1 УК РФ. Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия
- Статья 243.2 УК РФ. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания
- Статья 243.3 УК РФ. Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере
- Статья 244 УК РФ. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения
- Статья 245 УК РФ. Жестокое обращение с животными
- Глава 26. Экологические преступления
- Статья 246 УК РФ. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ
- Статья 247 УК РФ. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов
- Статья 248 УК РФ. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами
- Статья 249 УК РФ. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений
- Статья 250 УК РФ. Загрязнение вод
- Статья 251 УК РФ. Загрязнение атмосферы
- Статья 252 УК РФ. Загрязнение морской среды
- Статья 253 УК РФ. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации
- Статья 254 УК РФ. Порча земли
- Статья 255 УК РФ. Нарушение правил охраны и использования недр
- Статья 256 УК РФ. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов
- Статья 257 УК РФ. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов
- Статья 258 УК РФ. Незаконная охота
- Статья 258.1 УК РФ. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации
- Статья 259 УК РФ. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в красную книгу Российской Федерации
- Статья 260 УК РФ. Незаконная рубка лесных насаждений
- Статья 261 УК РФ. Уничтожение или повреждение лесных насаждений
- Статья 262 УК РФ. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов
- Глава 27. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
- Статья 263 УК РФ. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена
- Статья 263.1 УК РФ. Нарушение требований в области транспортной безопасности
- Статья 264 УК РФ. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
- Статья 264.1 УК РФ. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию
- Статья 265 УК РФ. Утратила силу
- Статья 266 УК РФ. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями
- Статья 267 УК РФ. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения
- Статья 267.1 УК РФ. Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств
- Статья 268 УК РФ. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта
- Статья 269 УК РФ. Утратила силу
- Статья 270 УК РФ. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие
- Статья 271 УК РФ. Нарушение правил международных полетов
- Статья 271.1 УК РФ. Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации
- Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации
- Статья 272 УК РФ. Неправомерный доступ к компьютерной информации
- Статья 273 УК РФ. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ
- Статья 274 УК РФ. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей
- Статья 274.1 УК РФ. Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации
- Раздел 10. Преступления против государственной власти
- Глава 29. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
- Статья 275 УК РФ. Государственная измена
- Статья 276 УК РФ. Шпионаж
- Статья 277 УК РФ. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля
- Статья 278 УК РФ. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти
- Статья 279 УК РФ. Вооруженный мятеж
- Статья 280 УК РФ. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
- Статья 280.1 УК РФ. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации
- Статья 281 УК РФ. Диверсия
- Статья 282 УК РФ. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
- Статья 282.1 УК РФ. Организация экстремистского сообщества
- Статья 282.2 УК РФ. Организация деятельности экстремистской организации
- Статья 282.3 УК РФ. Финансирование экстремистской деятельности
- Статья 283 УК РФ. Разглашение государственной тайны
- Статья 283.1 УК РФ. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну
- Статья 284 УК РФ. Утрата документов, содержащих государственную тайну
- Статья 284.1 УК РФ. Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности
- Глава 30. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
- Статья 285 УК РФ. Злоупотребление должностными полномочиями
- Статья 285.1 УК РФ. Нецелевое расходование бюджетных средств
- Статья 285.2 УК РФ. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов
- Статья 285.3 УК РФ. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений
- Статья 285.4 УК РФ. Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа
- Статья 286 УК РФ. Превышение должностных полномочий
- Статья 286.1 УК РФ. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа
- Статья 287 УК РФ. Отказ в предоставлении информации Федеральному собранию Российской Федерации или счетной палате Российской Федерации
- Статья 288 УК РФ. Присвоение полномочий должностного лица
- Статья 289 УК РФ. Незаконное участие в предпринимательской деятельности
- Статья 290 УК РФ. Получение взятки
- Статья 291 УК РФ. Дача взятки
- Статья 291.1 УК РФ. Посредничество во взяточничестве
- Статья 291.2 УК РФ. Мелкое взяточничество
- Статья 292 УК РФ. Служебный подлог
- Статья 292.1 УК РФ. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации
- Статья 293 УК РФ. Халатность
- Глава 31. Преступления против правосудия
- Статья 294 УК РФ. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования
- Статья 295 УК РФ. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование
- Статья 296 УК РФ. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования
- Статья 297 УК РФ. Неуважение к суду
- Статья 298 УК РФ. Утратила силу
- Статья 298.1 УК РФ. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава
- Статья 299 УК РФ. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности
- Статья 300 УК РФ. Незаконное освобождение от уголовной ответственности
- Статья 301 УК РФ. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей
- Статья 302 УК РФ. Принуждение к даче показаний
- Статья 303 УК РФ. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности
- Статья 304 УК РФ. Провокация взятки либо коммерческого подкупа
- Статья 305 УК РФ. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта
- Статья 306 УК РФ. Заведомо ложный донос
- Статья 307 УК РФ. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод
- Статья 308 УК РФ. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний
- Статья 309 УК РФ. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу
- Статья 310 УК РФ. Разглашение данных предварительного расследования
- Статья 311 УК РФ. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса
- Статья 312 УК РФ. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации
- Статья 313 УК РФ. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи
- Статья 314 УК РФ. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера
- Статья 314.1 УК РФ. Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений
- Статья 315 УК РФ. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта
- Статья 316 УК РФ. Укрывательство преступлений
- Глава 32. Преступления против порядка управления
- Статья 317 УК РФ. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа
- Статья 318 УК РФ. Применение насилия в отношении представителя власти
- Статья 319 УК РФ. Оскорбление представителя власти
- Статья 320 УК РФ. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа
- Статья 321 УК РФ. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества
- Статья 322 УК РФ. Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации
- Статья 322.1 УК РФ. Организация незаконной миграции
- Статья 322.2 УК РФ. Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации
- Статья 322.3 УК РФ. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации
- Статья 323 УК РФ. Противоправное изменение государственной границы Российской Федерации
- Статья 324 УК РФ. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград
- Статья 325 УК РФ. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия
- Статья 325.1 УК РФ. Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства
- Статья 326 УК РФ. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства
- Статья 327 УК РФ. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков
- Статья 327.1 УК РФ. Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование
- Статья 327.2 УК РФ. Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий
- Статья 328 УК РФ. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы
- Статья 329 УК РФ. Надругательство над государственным гербом Российской Федерации или государственным флагом Российской Федерации
- Статья 330 УК РФ. Самоуправство
- Статья 330.1 УК РФ. Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента
- Статья 330.2 УК РФ. Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве
- Раздел 11. Преступления против военной службы
- Глава 33. Преступления против военной службы
- Статья 331 УК РФ. Понятие преступлений против военной службы
- Статья 332 УК РФ. Неисполнение приказа
- Статья 333 УК РФ. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы
- Статья 334 УК РФ. Насильственные действия в отношении начальника
- Статья 335 УК РФ. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности
- Статья 336 УК РФ. Оскорбление военнослужащего
- Статья 337 УК РФ. Самовольное оставление части или места службы
- Статья 338 УК РФ. Дезертирство
- Статья 339 УК РФ. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами
- Статья 340 УК РФ. Нарушение правил несения боевого дежурства
- Статья 341 УК РФ. Нарушение правил несения пограничной службы
- Статья 342 УК РФ. Нарушение уставных правил караульной службы
- Статья 343 УК РФ. Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности
- Статья 344 УК РФ. Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне
- Статья 345 УК РФ. Оставление погибающего военного корабля
- Статья 346 УК РФ. Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества
- Статья 347 УК РФ. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности
- Статья 348 УК РФ. Утрата военного имущества
- Статья 349 УК РФ. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих
- Статья 350 УК РФ. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин
- Статья 351 УК РФ. Нарушение правил полетов или подготовки к ним
- Статья 352 УК РФ. Нарушение правил кораблевождения
- Раздел 12. Преступления против мира и безопасности человечества
- Глава 34. Преступления против мира и безопасности человечества
- Статья 353 УК РФ. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
- Статья 354 УК РФ. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны
- Статья 354.1 УК РФ. Реабилитация нацизма
- Статья 355 УК РФ. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения
- Статья 356 УК РФ. Применение запрещенных средств и методов ведения войны
- Статья 357 УК РФ. Геноцид
- Статья 358 УК РФ. Экоцид
- Статья 359 УК РФ. Наемничество
- Статья 360 УК РФ. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой
- Статья 361 УК РФ. Акт международного терроризма